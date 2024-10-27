РИА Новости: раненые бойцы ВСУ «гниют заживо» в медцентрах Харьковской области

Раненые бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) буквально «гниют заживо» в прифронтовых медицинских центрах Харьковской области. Об этом сообщил анонимный представитель пророссийского подполья в беседе с РИА Новости.

«Украинские прифронтовые пункты сбора раненных, расположенные в населенных пунктах Боровая, Подлиман и Новоплатоновка Харьковский области, переполнены "трехсотыми" и им не оказывается никакой врачебной помощи. Людей просто свозят туда с линии фронта и бросают умирать», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, прибывшие в пункты бойцы лежат на деревянных нарах в условиях полной антисанитарии. Спустя несколько дней они приманивают вшей и клопов. Отмечается, что число раненых, находящихся в одном центре, варьируется от 50 до 150 человек.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что на Украине мобилизованных держат в подвалах и избивают. Военнослужащих отказываются кормить и не дают им воды до тех пор, пока они не подпишут документы, что являются «добровольцами», подчеркнул подпольщик.