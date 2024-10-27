Президент Молдавии отказалась отвечать на русском языке

Президент Молдавии Майя Санду отказалась отвечать на русском языке на вопрос своего оппонента Александра Стояногло о статусе русского языка. Об этом сообщает РИА Новости.
Стояногло на дебатах обратился к Санду на не имеющем в Молдавии официального статуса русском языке, спросив, что для политика важнее: принятие Европейской хартии региональных языков или вступление этой страны в НАТО.
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«Я буду поддерживать развитие всех языков в Молдавии. У нас — нейтральная страна», — ответила Санду на молдавском.
В свою очередь, Стояногло упомянул, что даже венгерский получил в Молдавии статус регионального языка, а русский — нет.
Ранее в Италии русскоязычную журналистку выгнали со встречи с Санду.