Президент Молдавии отказалась отвечать на русском языке

Президент Молдавии Санду отказалась отвечать на русском на вопрос оппонента

Президент Молдавии Майя Санду отказалась отвечать на русском языке на вопрос своего оппонента Александра Стояногло о статусе русского языка. Об этом сообщает РИА Новости.

Стояногло на дебатах обратился к Санду на не имеющем в Молдавии официального статуса русском языке, спросив, что для политика важнее: принятие Европейской хартии региональных языков или вступление этой страны в НАТО.

«Я буду поддерживать развитие всех языков в Молдавии. У нас — нейтральная страна», — ответила Санду на молдавском.

В свою очередь, Стояногло упомянул, что даже венгерский получил в Молдавии статус регионального языка, а русский — нет.

Ранее в Италии русскоязычную журналистку выгнали со встречи с Санду.