Раскрыты документы о подготовке спецотряда армии Японии к бактериологической войне с СССР

В 1940-е годы спецотряд армии Японии готовился к бактериологической войне с СССР

В годы Второй Мировой войны спецотряд №731 армии Японии готовился к бактериологической войне с СССР. Документы об этом раскрыли в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России, пишет ТАСС.

Отряд под руководством японского микробиолога, генерал-лейтенанта армии Сиро Исии сформировали в 1936 году на территории оккупированной Японией Маньчжурии. Он занимался исследованиями биологического оружия, а также проводил эксперименты на военнопленных и осужденных.

В феврале 1947 года сотрудники УМВД по Хабаровскому краю подготовили документ «О подготовке Японией бактериологической войны против Союза ССР», основанный на показаниях сотрудников отряда и связанных с ним людей, взятых плен советскими войсками. Помимо прочего, из него следует, что в августе 1945 года часть отряда №731 эвакуировали в Корею, направив личный состав и все оборудования на территорию, контролируемую американцами.

Ранее ФСБ рассекретила документы, согласно которым гитлеровская Германия хотела нанести по СССР ядерные удары при помощи дальнобойных баллистических ракет «Фау-2». Целями фашистских войск должны были стать промышленные центры на Урале и в Средней Азии.