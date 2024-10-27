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18:39, 27 октября 2024Россия

Раскрыты новые подробности аварии с владельцем Readovka

Readovka: попавшего в аварию главу Readovka Алексея Костылева доставили в Москву

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Попавшего в аварию главу медиахолдинга Readovka Костылева доставили в московскую больницу. Об этом Readovka сообщила в Telegram.

«Алексей в ходе рабочего визита в "Многодетные деревни" собирался навестить семью Морозовых, которую он не видел около недели, чтобы посмотреть, как она обживается на новом месте и спросить, нужна ли какая-то помощь», — пояснило издание.

Редакция Readovka также подтвердила, что несчастный случай произошел в деревне Рухань Смоленской области.

Ранее стало известно, что Костылев впал в кому, и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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      Виктория Кондратьева
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