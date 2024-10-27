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23:36, 27 октября 2024Бывший СССР

Раскрыты подробности гибели беженцев от удара беспилотника в Часовом Яре

Боец группировки «Юг»: лишь один выжил после удара ВСУ по беженцам из Часова Яра

Фото: Aleksandr Gusev / Global Look Press

Основная часть группы мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться из Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР), но попавших под удары Вооруженных сил Украины (ВСУ), погибла, лишь один выживший продолжает выходить на связь. Об этом РИА Новости рассказал боец группировки «Юг».

«Предварительно, от ударов ВСУ погибла почти вся группа, только один человек периодически выходит с нами на связь», — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударом беспилотника убили как минимум шесть мирных жителей Часова Яра, когда группа беженцев попыталась выйти из города в сторону России. Источник рассказал, что ВСУ накрыли их сначала артиллерией и минометами, загнали в укрытие, а спустя несколько часов ВСУ отправили FPV-дроны.

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      Марина Совина
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