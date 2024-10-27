Раскрыты подробности гибели беженцев от удара беспилотника в Часовом Яре

Боец группировки «Юг»: лишь один выжил после удара ВСУ по беженцам из Часова Яра

Основная часть группы мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться из Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР), но попавших под удары Вооруженных сил Украины (ВСУ), погибла, лишь один выживший продолжает выходить на связь. Об этом РИА Новости рассказал боец группировки «Юг».

«Предварительно, от ударов ВСУ погибла почти вся группа, только один человек периодически выходит с нами на связь», — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударом беспилотника убили как минимум шесть мирных жителей Часова Яра, когда группа беженцев попыталась выйти из города в сторону России. Источник рассказал, что ВСУ накрыли их сначала артиллерией и минометами, загнали в укрытие, а спустя несколько часов ВСУ отправили FPV-дроны.