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16:07, 27 октября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности организации побега из липецкой колонии

SHOT: у сбежавших из липецкой колонии заключенных был седьмой подельник

Кадр: IZ.RU

У заключенных, которые сбежали из Липецкой исправительной колонии №2, был седьмой подельник. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, подельник прикрывал отсутствие беглецов в рабочем цехе по производству колючей, когда они уходили делать подкоп. Их цех находится рядом с заброшенным административным зданием. Изначально заключенных распределили в швейный цех, но они отказались там работать из-за сильной отдаленности от их барака.

Сейчас специальная комиссия УФСИН допрашивает всех заключенных, которые содержались в одном бараке с беглецами.

Ранее стало известно, что мужчины делали подкоп самодельными лопатами.

Вечером 25 октября шестеро осужденных сбежали из колонии через 65-метровый подкоп. Все беглецы — выходцы из Средней Азии. Пятерых из них удалось задержать и допросить. Возбуждено уголовное дело.

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      Варвара Митина
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