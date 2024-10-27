Рисунок Виктора Цоя продали на аукционе за миллионы рублей

Рисунок Виктора Цоя продали на аукционе более чем за ₽8 млн

Работу лидера группы «Кино» Виктора Цоя продали на торгах за рекордные 76,9 тысяч евро (более восьми миллионов рублей). Об этом сообщает пресс-служба аукциона современного искусства VLADEY в Telegram-канале.

Отмечается, что изначально «квадратноголового человечка» Цоя, выполненного фломастерами, выставили за 15 тысяч евро. Однако работа превысила верхний эстимейт в пять раз и ушла с молотка за 60 тысяч евро. Так, конечная сумма с комиссией составила 76 900 евро (8 059 843 рублей).

В 2014 году небольшой рисунок «Портрет Джона Кеннеди», выполненный музыкантом, продали на аукционе VLADEY за 15 тысяч евро. Картина другого участника группы «Кино» Георгия Гурьянова «Моряки» ушла с молотка за 90 тысяч евро.