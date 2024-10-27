Россиянин избил и ограбил таксиста из-за нежелания оплачивать проезд

В Ленинградской области неизвестный мужчина избил и ограбил таксиста

В Ленинградской области неизвестный мужчина избил и ограбил 61-летнего таксиста. Об этом сообщает «78.ru».

Это произошло в Выборге вечером 26 октября. По данным издания, пассажир отказался оплатить проезд, забрал у водителя три с половиной тысячи рублей, а потом выхватил телефон таксиста и разбил его. После этого водитель вышел из машины, тогда неизвестный дважды ударил его по голове и скрылся.

Сейчас напавшего объявили в розыск. Следователи возбудили уголовное дело по статье 161 («Грабеж») УК РФ.

Ранее житель Дагестана избил столичного таксиста после того, как отказался платить за проезд.