Россиянин побывал в Индии и описал местных фразой «могут позволить себе не работать»

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой побывал в Индии и описал местных жителей фразой «могут позволить себе не работать». Своим мнением он поделился в личном блоге под названием «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что индийцы не стремятся к богатству и предпочитают жить просто. Именно поэтому некоторые из них не стремятся попасть на работу. Многие местные содержат маленький огород и питаются тем, что там растет.

«Индийцы предпочитают жить медленно, наслаждаясь каждым моментом. Для них важно не то, сколько они заработают, а то, как они проживут свою жизнь», — объяснил автор.

Ранее этот же тревел-блогер объяснил появление «русских сообществ» за границей ностальгией и желанием объединяться. По его словам, когда люди покидают родину, они начинают чувствовать одиночество.