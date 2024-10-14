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07:31, 14 октября 2024Путешествия

Россиянин объяснил появление «русских сообществ» за границей ностальгией по родине

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой объяснил появление «русских сообществ» за границей ностальгией по родине и желанием объединяться. Своим мнением он поделился в личном блоге под названием «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, когда люди выезжают за границу, они начинают чувствовать одиночество. «И виноваты не просто незнакомый язык и новые правила. Все чужое: от запахов до привычек местных жителей. Именно в такой момент становится понятно, почему русские так кучкуются в одних и тех же местах. Нам хочется быть рядом с теми, кто понимает нас», — заметил он.

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Блогер заметил, что ностальгия неизбежна и особенно затрагивает тех, кто уезжает на длительный срок.

Ранее этот же тревел-блогер назвал худший город из всех, которые он видел. Кутовой признался, что считает Нью-Дели кошмарным местом.

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