Российских подростков задержали за попытку поджога торгового центра

Во Владимирской области задержали подростков, пытавшихся поджечь торговый центр

Сотрудники полиции совместно с коллегами из Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали подростков 16 и 17 лет, которые пытались поджечь торговый центр. Об этом говорится на сайте УМВД России по Владимирской области.

Отмечается, что преступление было совершено в августе 2024 года. Помимо попытки поджога торгового центра, злоумышленники повредили автомобиль в Собинском районе. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Следователи осмотрели камеры видеонаблюдения, расположенные рядом с местами происшествий, а также провели иные следственные действия.

«24 октября в результате проведенных мероприятий по подозрению в причастности к совершению указанных преступлений задержаны 16 и 17-летний жители города Лакинска. По местам проживания фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и вещи, которые будут изучены в ходе расследования», — сообщили в МВД.

Ранее пожар произошел в отеле «Аструс» на юго-западе Москвы. Полиция задержала 21-летнюю девушку. Она призналась, что совершила поджог по заданию с Украины. В результате инцидента никто не пострадал.