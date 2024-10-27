Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:47, 27 октября 2024Силовые структуры

Российских подростков задержали за попытку поджога торгового центра

Во Владимирской области задержали подростков, пытавшихся поджечь торговый центр

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Сотрудники полиции совместно с коллегами из Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали подростков 16 и 17 лет, которые пытались поджечь торговый центр. Об этом говорится на сайте УМВД России по Владимирской области.

Отмечается, что преступление было совершено в августе 2024 года. Помимо попытки поджога торгового центра, злоумышленники повредили автомобиль в Собинском районе. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Следователи осмотрели камеры видеонаблюдения, расположенные рядом с местами происшествий, а также провели иные следственные действия.

«24 октября в результате проведенных мероприятий по подозрению в причастности к совершению указанных преступлений задержаны 16 и 17-летний жители города Лакинска. По местам проживания фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и вещи, которые будут изучены в ходе расследования», — сообщили в МВД.

Ранее пожар произошел в отеле «Аструс» на юго-западе Москвы. Полиция задержала 21-летнюю девушку. Она призналась, что совершила поджог по заданию с Украины. В результате инцидента никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      При крушении вертолета Ми-2 в Кировской области погибли четыре человека. В правительстве региона раскрыли личности жертв

      Пушков заявил о провале замысла Запада по смене режима в Грузии

      Российская гимнастка продемонстрировала гибкость в купальнике на пляже

      В США заявили о беспокойстве Пентагона насчет контактов Путина и Маска

      Палестина поддержала идею России о «ближневосточном квартете»

      Россиян предупредили о новом способе мошенничества с услугами ЖКХ

      Названы ответственные за финансирование Киева после выборов в США

      Роль Нарышкина в ходе СВО раскрыли

      Пенсионеры взбунтовались против политики Талибана

      Российских подростков задержали за попытку поджога торгового центра

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше