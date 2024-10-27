Санду: Молдавия ввела санкции против России, чтобы самой не попасть под изоляцию

Баллотирующаяся на второй президентский срок в Молдавии Майя Санду объяснила, что стране пришлось ввести санкции против России, иначе страна сама рисковала попасть под санкции мирового сообщества, особенно в областях экономики и банковской системы. Ее слова приводит РИА Новости.

«Молдавия применила санкции, иначе вся наша банковская система и сфера экономики тоже подверглись бы санкциям», — пояснила Санду.

Она отметила, что экономическим агентам Молдавии нужна была «банковская система, которая будет частью мировой системы, а не будет в изоляции».

При этом оппонент Санду на выборах президента Александр Стояногло отметил, что Санду ввела санкции против России, тем самым лишив граждан республики преимуществ в виде рынков сбыта и дешевых энергоресурсов.

Ранее кандидат в президенты Молдавии от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля заявил, что стремление к интеграции в Евросоюз (ЕС) принесло Молдавии нищету и сокращение населения, поэтому нужно оценить возможности государства и, вероятно, обратить внимание на Восток. По его словам, из-за движения страны по пути интеграции в ЕС, социальная инфраструктура находится в плачевном состоянии.