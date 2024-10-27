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03:54, 27 октября 2024Культура

SHAMAN спел песню Газманова для «своей единственной»

SHAMAN спел в Кремлевском зале песню Газманова для «своей единственной»

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Певец Ярослав Дронов (псевдоним SHAMAN) выступил перед семитысячной аудиторией в Кремлевском зале с песней Олега Газманова «Единственная моя». Мужыкант в своем Telegram-канале заявил, что, как и автор, посвятил эту песню «своей единственной».

«Композицию, которую я исполнил, почти тридцать лет назад ее автор, Олег Газманов, посвятил своей "Единственной", — напомнил Дронов. — Так решил поступить и я. Спел для своей единственной».

Что или кого конкретно имел в виду исполнитель, он не уточнил. В посту он прикрепил видео со своего выступления — на кадрах певец ходит между зрительскими рядами с микрофоном.

Ранее SHAMAN рассказал о своем главном конкуренте. По его словам, он сам через десять лет является своим главным конкурентом на отечественной эстраде.

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      Александра Синицына
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