Снявшая «Брата 2» кинокомпания подала в суд на бизнесмена из-за фляжки для алкоголя

Компания «СТВ» подала в суд на липецкого бизнесмена из-за цитаты из «Брата 2»

Кинокомпания «СТВ» подала в суд на 36-летнего бизнесмена из Липецка, который использовал цитату из «Брата 2» на фляжке для алкоголя. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как стало известно, на фляжке, выставленной на продажу в одном из российских маркетплейсов, заметили выгравированную фразу «Сила в правде», произнесенную главным героем киноленты Данилой Багровым, которого сыграл Сергей Бодров-младший. В «СТВ» завили, что это прямая цитата из фильма и потребовали с предпринимателя 100 тысяч рублей.

Предприниматель не согласился с иском кинокомпании. Он считает, что фраза является народной и может использоваться, где угодно.

Ранее со звезды сериала «Кухня» и фильма «Последний богатырь» Виктора Хориняка потребовали восемь миллионов рублей за отказ сниматься комедии «Любви не бывает», в которой он должен был исполнить главную роль. В марте 2023 года актер подписал договор с создателями ленты и получил 800 тысяч рублей аванса. В результате суд отклонил требования истца.