Со звезды «Кухни» не стали взыскивать миллионы за отказ сниматься в фильме

Со звезды «Кухни» Хориняка не стали взыскивать 8 млн за отказ сниматься в фильме

С российского актера, звезды проектов «Кухня» и «Последний богатырь» Виктора Хориняка отказались взыскивать миллионы рублей за отказ сниматься в фильме. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, суд отклонил апелляцию кинокомпании «Мотор фильм студия», которая требовала от артиста выплаты в размере 8 миллионов рублей. Причиной судебного иска стало внезапное решение артиста отказаться от съемок в картине «Любви не бывает» — Хориняк был утвержден на главную роль, однако не появился ни на примерке, ни на читке проекта.

В результате создателям фильма пришлось в последний момент искать нового актера на фильм — в каст утвердили Владимира Яглыча. Арбитражный суд Москвы постановил взыскать со звезды «Кухни» 178 тысяч рублей, 100 тысяч из которых — неустойки, 30 тысяч — расходы на юридические услуги и 48 тысяч — выплата госпошлины.

«Мотор фильм студия» подала апелляцию, настаивая на первоначальной сумме компенсации — 8 миллионах рублей, однако инстанция оставила решение без изменений.

Ранее сообщалось, что с Инстасамки потребовали взыскать 150 миллионов рублей моральной компенсации.