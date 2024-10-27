В Курской области Су-35С сопроводил Су-34 в ходе бомбометания по позициям ВСУ

Истребитель Су-35С сопроводил бомбардировщик Су-34 во время бомбометания по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит РИА Новости.

«Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ. Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вооруженные силы Украины находятся в отчаянном положении в Курской области и не могут из него выбраться. До этого эксперт заявлял, что украинский конфликт закончится полным поражением Киева и уничтожением каждого солдата ВСУ.