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08:36, 27 октября 2024Россия

Су-35С сопроводил Су-34 в Курской области

В Курской области Су-35С сопроводил Су-34 в ходе бомбометания по позициям ВСУ

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Истребитель Су-35С сопроводил бомбардировщик Су-34 во время бомбометания по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит РИА Новости.

«Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ. Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вооруженные силы Украины находятся в отчаянном положении в Курской области и не могут из него выбраться. До этого эксперт заявлял, что украинский конфликт закончится полным поражением Киева и уничтожением каждого солдата ВСУ.

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      Евгений Силаев
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