ЦАХАЛ сообщил об уничтожении десятков бойцов «Хезболлы»

ЦАХАЛ сообщил об уничтожении 70 бойцов «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за прошедшие сутки уничтожила порядка 70 бойцов ливанского шиитского движения «Хезболла», а также поразила объекты их инфраструктуры в районе Дахия. Об этом сообщается в заявлении израильских вооруженных сил в Telegram.

«В течение ночи израильские ВВС нанесли точные удары на основе разведданных по объектам по производству и обслуживанию оружия, а также по складу оружия, принадлежащему террористической организации "Хезболла" в районе Дахия, ключевом оплоте террористов "Хезболлы"», — отмечается в заявлении.

Кроме того уточняется, что в районе Джабалии израильские войска поразили порядка 40 бойцов Хезболлы, а также уничтожили «большое количество техники».

Ранее заместитель генерального секретаря «Хезболлы» шейх Наим Кассем назвал условие прекращения ударов по Израилю. Он заявил, что движение перестанет наносить удары по еврейскому государству после прекращения огня Армией обороны Израиля. В противном случае, по словам Кассема, «Хезболла» продолжит увеличивать дальность атак по территории страны.