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22:13, 27 октября 2024Из жизни

Уборщик получил семь миллионов долларов на счет и вернул их банку

Yeni Şafak: турецкий уборщик вернул поступившие от неизвестных миллионы долларов

Фото: Pixabay

Житель Измира на западе Турции вернул в банк около семи миллионов долларов, которые поступили на его счет от неизвестных лиц. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.

Озкан Айдик, рабочий-уборщик, живущий в районе Мендерес в Измире удивился, когда обнаружил на своем счету более 23 миллионов лир (6,7 миллиона долларов США), зайдя в мобильное банковское приложение, чтобы оплатить коммунальные счета.

Он отправился в банк и вернул все деньги, заявив, что это были деньги харам (непозволительные, согласно исламской религии).

«Никто не пришел и не спросил у банковских служащих, откуда взялись эти деньги. У меня возникли подозрения, и я объяснил ситуацию своему соседу: мол, откуда эти деньги, я вернул деньги, но хочу знать, куда они делись», — пояснил он.

Айдик добавил, что сотрудники банка отказались заявить, откуда взялись деньги и куда они делись, так как таковы правила. Поэтому он решил пойти в полицию и рассказать о произошедшем.

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      Марина Совина
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