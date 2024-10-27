Украинский дрон сбит в небе над Россией

Беспилотник ВСУ сбит над Белгородской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Летательный аппарат был перехвачен около 10:30 мск, уточнили в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что речь идет о беспилотнике самолетного типа. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния.

В последние сутки ВСУ попытались нанести массированный удар по Белгородской области, над территорией которой было сбито 40 дронов. Одна мирная жительница была ранена.

