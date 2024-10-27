Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:48, 27 октября 2024Интернет и СМИ

В Германии назвали последствия помощи Запада Украине

Репке: помощь Запада Украине в нынешнем виде ведет Киев к поражению

Фото: Stringer / Reuters

Помощь Запада Украине в нынешнем виде и объемам ведет Киев к поражению. Об этом написал немецкий журналист Юлиан Репке в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Можно признать, что наша нынешняя "поддержка" приводит к тому, что Украина проигрывает эту войну на наших глазах и что украинское руководство не может найти никаких средств или способов остановить наступление России», — написал военный обозреватель.

Репке также подчеркнул, что отсутствие больших поставок и их наращивания со стороны НАТО приближает победу России.

Ранее чешское издание Forum24 сообщало, что украинский военно-промышленный комплекс (ВПК) перейдет России в случае поражения Киева. Авторы материала также добавили, что считают стремление стран Запада нарастить военное производство на самой Украине признанием того факта, что они не справились с расширением собственных промышленных комплексов.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      «Десять процентов страны оккупированы Россией». Премьер Грузии рассказал о дипотношениях с Москвой

      В России высказались о возвращении к границам 2022 года ради переговоров с Украиной

      В Германии назвали последствия помощи Запада Украине

      Четырехкратный олимпийский чемпион раскритиковал российский футбол

      В Москве у женщины случился инсульт в кабине башенного крана

      На Западе усомнились в возможности Трампа завершить конфликт на Украине

      Выросло число пострадавших при жесткой посадке самолета Ан-2 в Ставропольском крае

      Двоих сбежавших из исправительного центра в Забайкальском крае задержали

      Неизвестные обстреляли машину экс-президента Боливии

      Названа предварительная причина крушения самолета Ан-2 в Ставропольском крае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше