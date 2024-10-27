Репке: помощь Запада Украине в нынешнем виде ведет Киев к поражению

Помощь Запада Украине в нынешнем виде и объемам ведет Киев к поражению. Об этом написал немецкий журналист Юлиан Репке в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Можно признать, что наша нынешняя "поддержка" приводит к тому, что Украина проигрывает эту войну на наших глазах и что украинское руководство не может найти никаких средств или способов остановить наступление России», — написал военный обозреватель.

Репке также подчеркнул, что отсутствие больших поставок и их наращивания со стороны НАТО приближает победу России.

Ранее чешское издание Forum24 сообщало, что украинский военно-промышленный комплекс (ВПК) перейдет России в случае поражения Киева. Авторы материала также добавили, что считают стремление стран Запада нарастить военное производство на самой Украине признанием того факта, что они не справились с расширением собственных промышленных комплексов.