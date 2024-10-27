В МИД обвинили США в православном расколе на Украине

Аскальдович: на США лежит основная ответственность за гонения на УПЦ на Украине

Основная ответственность за гонения на Украинскую православную церковь (УПЦ) лежит на США и Константинопольском патриархате. В создании православного раскола Вашингтон обвинил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович.

«[США] давно вынашивают планы по ликвидации канонического православия на Украине. (...) На Вашингтоне и Фанаре лежит основная доля ответственности за православный раскол на Украине», — заявил дипломат.

Он пояснил, что ответственность Константинопольского патриарха состоит в предоставлении томоса и благословении автокефалии раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что многие украинские военнослужащие готовы сложить оружие из-за захвата раскольниками Архангело-Михайловского собора в Черкассах — крупнейшего храма канонической УПЦ. Он подчеркнул, что речь идет о целых подразделениях.