Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:14, 27 октября 2024Экономика

В России решили упростить подачу деклараций по НДФЛ

Минфин и ФНС упростят процесс подачи деклараций по НДФЛ при отчуждении имущества

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Минфин вместе с Федеральной налоговой службой (ФНС) решили внести поправки в Налоговый кодекс, призванные упростить подачу деклараций по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) в случае отчуждения недвижимого имущества и транспорта. О проекте рассказали в пресс-службе Министерства финансов РФ, передает РБК.

Если поправки вступят в силу, россияне должны будут самостоятельно заполнять подобные декларации. Тогда налоги начнут рассчитываться автоматически на основе данных, которые получают за счет межведомственного обмена информацией.

«Работа ведется по поручению правительства в рамках общей задачи по автоматизации взаимодействия между ФНС и налогоплательщиками и позволит значительно сократить трудозатраты сторон», — уточнили в пресс-службе министерства.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что в ближайшие годы правительство России не планирует пересматривать налоги. Для начала необходимо несколько лет изучать, как сработают налоговые новации и как они повлияют на отрасли.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Российские бойцы ворвались в Селидово на горящем танке. ВСУ пытаются покинуть город

      В США пригрозили Ирану последствиями при ответе на израильский удар

      Иран запросил экстренное заседание СБ ООН из-за атаки Израиля

      ПВО уничтожила более десяти украинских БПЛА за полтора часа

      Удар Израиля парализовал производство баллистических ракет в Иране

      В США заявили о невозможности завершить ближневосточный конфликт до выборов

      В Италии устроили митинги за мир и против НАТО и поставок оружия Украине

      Правящая партия Грузии предварительно набрала более половины голосов

      Оппозиционные партии в Грузии заявили о непризнании итогов выборов

      В России решили упростить подачу деклараций по НДФЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше