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02:40, 27 октября 2024Экономика

В Россию начнут поставлять аргентинские вакцины для животных

В Аргентине сообщили о переговорах по поставке вакцин для животных в Россию

Фото: Freepik

Российские компании начали переговоры с аргентинскими партнерами о поставках в страну вакцин для животных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла южноамериканской республики в РФ Энрике Игнасио Феррер Виейра.

Дипломат подчеркнул, что Аргентина заинтересована в продвижении своей сельхозтехники на российском рынке.

Помимо этого, посол отметил, что на сегодняшний день взаимодействие по этим направлениям происходит на уровне частного сектора, «потому что взаимодействие на правительственном уровне заморожено из-за конфликта на Украине».

Ранее Энрике Игнасио Феррер Виейра сообщил, что Аргентина не получила приглашения на саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. По его словам, в случае поступления такого приглашения Буэнос-Айрес изучит его и примет решение.

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      Юлия Мискевич
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