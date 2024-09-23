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05:12, 23 сентября 2024Мир

Аргентина заявила об отсутствии приглашения на саммит БРИКС

Посол в России: Аргентина не получила приглашения на саммит БРИКС в Казани

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Аргентина не получила приглашения на саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. Об этом сообщил РИА Новости посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра.

По его словам, в случае поступления такого приглашения Буэнос-Айрес изучит его и примет решение. Дипломат отметил, что у Аргентины очень хорошие отношения с Китаем, Бразилией, Индией и ЮАР.

При этом, добавил он, у Аргентины имеются собственные каналы общения с данными странами, в связи с чем власти не видят перспектив вступления в объединение. «Сейчас для нас приоритет — вступление в ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития — прим. «Лента.ру»)», — сказал Феррер Виейра.

Ранее стало известно, что президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик посетит саммит БРИКС в Казани. Как рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, более 20 лидеров государств уже подтвердили свое участие в саммите БРИКС в Казани 22-24 октября. Он добавил, что этот список продолжает расширяться, а информация по конкретным персоналиям будет предоставлена своевременно.

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      Марина Совина
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