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06:03, 27 октября 2024Россия

В российском регионе медведь напал на лыжника

На Камчатке взрослый медведь напал на лыжника

Фото: Freepik

На лыжной базе «Веселая горка» на Камчатке взрослый медведь напала на лыжника. Об этом сообщает агентство «Кам24».

Отмечается, что 52-летний мужчина на лыжах решил покататься по первому снегу. После третьего круга хищник набросился на него. Мужчины достал заготовленные патроны: первый дал осечку, вторым патроном он выстрелил медведю в район морды и тот отбежал, а лыжник прибежал на базу и только там увидел, что его рука подрана.

Ранее сообщалось, что в США мальчик сумел защитить отца от медведя во время охоты в штате Висконсин. Мужчина отметил, что, несмотря на хладнокровное поведение в момент нападения, позже стало понятно, что его сын испытал серьезное потрясение.

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      Юлия Мискевич
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