В российском регионе медведь напал на лыжника

На Камчатке взрослый медведь напал на лыжника

На лыжной базе «Веселая горка» на Камчатке взрослый медведь напала на лыжника. Об этом сообщает агентство «Кам24».

Отмечается, что 52-летний мужчина на лыжах решил покататься по первому снегу. После третьего круга хищник набросился на него. Мужчины достал заготовленные патроны: первый дал осечку, вторым патроном он выстрелил медведю в район морды и тот отбежал, а лыжник прибежал на базу и только там увидел, что его рука подрана.

Ранее сообщалось, что в США мальчик сумел защитить отца от медведя во время охоты в штате Висконсин. Мужчина отметил, что, несмотря на хладнокровное поведение в момент нападения, позже стало понятно, что его сын испытал серьезное потрясение.