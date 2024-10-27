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10:16, 27 октября 2024Бывший СССР

В ВСУ признали потерю контроля над Горняком в ДНР

Боец ВСУ с позывным Мучной: ВС России смогли занять Горняк в ДНР

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В результате активного наступления российские войска смогли занять Горняк в Донецкой народной республике (ДНР). Потерю контроля над населенным пунктом признал в Telegram боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной.

«Враг смог забрать полностью Горняк под свой контроль, в городе еще остаются наши казаки в подвале, судьба которых неизвестна. Другие, кто смог, отошли к Кураховке», — заявил военный.

Он добавил, что в частях ВСУ наблюдается упадок морального духа, и выразил уверенность, что при сохранении темпов наступления российские войска за несколько дней возьмут под контроль Кураховку.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что бойцы 114-й бригады 51-й армии Вооруженных сил России водрузили свой флаг на одном из зданий в Горняке. По его словам, танковые подразделения при поддержке штурмовых групп успешно прорвали оборону украинских военных и нанесли удары по большим скоплениям живой силы ВСУ.

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      Глеб Палехов
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