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12:31, 27 октября 2024Бывший СССР

Явка на выборах в парламент Узбекистана достигла почти половины избирателей

Явка на выборах в парламент Узбекистана на 11:00 составила 47,62 процента

Фото: Зафар Халилов / РИА Новости

Явка на выборах в парламент Узбекистана составила 47,62 процента на момент 11:00 по московскому времени, что позволяет признать голосование официально состоявшимся. Соответствующая информация опубликована на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Узбекистана.

«На 13:00 [11:00 по московскому времени] на избирательные участки пришло 9 498 589 избирателей, или 47,62 процентов от общего списка», — отмечается в заявлении комиссии.

Дополнительно уточняется, что в этом году в голосовании могут принять участие 20 миллионов избирателей. Для признания выборов состоявшимися необходима явка, как минимум, в 33 процента.

Ранее парламентские выборы состоялись и в Грузии, где ЦИК опубликовала результаты голосования после обработки 99 процентов бюллетеней. Согласно данным комиссии, после обработки бюллетеней с 3085 участков правящая партия Грузии получает 54,2 процента голосов.

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      Максим Габриелян
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