Мировые бренды перестали справляться с конкуренцией в Китае

Bloomberg: мировые бренды в КНР все больше уступают позиции дешевым конкурентам

Прогрессирующая бережливость потребителей в Китае привела к очередному падению доходов ряда мировых брендов. Об этом пишет Bloomberg.

Уточняется, что местные производители наоборот — продемонстрировали стремительный рост.

Компания L'Oreal опубликовала квартальный отчет. Из него следует, что потребление в Китае стало основным фактором, тормозящим прибыль. Через два дня базирующаяся в Ханчжоу компания Proya Cosmetics заявила о росте продаж и прибыли на 21 процент за июль — сентябрь этого года.

Агентство отмечает, что устойчивый спад не ограничивается производителями косметики. Например, крупнейший производитель предметов роскоши LVMH на прошлой неделе сообщил о худшем квартале с момента пандемии из-за снижения спроса у китайских потребителей. Спады продаж также наблюдаются у Nike и Uniqlo.

В середине августа глава LVMH Бернар Арно выбыл из тройки самых богатых людей мира. Впрочем, после того как власти Китая приняли меры по стимулированию экономики, его состояние выросло на 17 миллиардов долларов, а ценные бумаги его компании подорожали почти на 10 процентов.