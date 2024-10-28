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18:06, 28 октября 2024Интернет и СМИ

Администрация Бердянска опровергла сообщения о подрыве моста

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Украинские СМИ 28 октября заявили, что в Бердянске Запорожской области был взорван мост. Администрация города опровергла эти сообщения.

«Вчера вечером в Бердянске прогремел громкий взрыв, особенно слышно который было в микрорайоне Колония», — говорилось в сообщении украинских изданий. Утверждалось, что, по предварительной информации, был взорван железнодорожный мост между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту. Фото- или видеоподтверждений подрыва моста не приводилось.

Администрация Бердянска в своем Telegram-канале назвала утверждения о подрыве моста фейком. «По официальной информации от компетентных органов, все это очередная ложь и фантазии украинских пропагандистов. Мосты все целы, в чем легко могут убедиться сами бердянцы», — говорится в публикации. При этом в администрации уточнили, что взрывы в городе действительно были слышны. Там утверждают, что их причиной являются учения силовых структур. Ранее о подобных учениях уже сообщалось.

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Информация подрыве железнодорожного моста в Бердянске широко распространилась в украинских и проукраинских СМИ и Telegram-каналах. Российские издания публиковали опровержения этих данных (1, 2).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Олег Давыдов
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