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13:42, 28 октября 2024Силовые структуры

Агрессивный россиянин попытался пройти в метро и попал на видео

В московском метро полицейские задержали мужчину за угрозы убийством

В Московском метрополитене полицейские задержали агрессивного мужчину, который угрожал расправой сотрудникам охраны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале и опубликовала оперативное видео.

На кадрах видно, как нетрезвый местный житель сначала общается с представителями охраны, а затем достает из кармана пистолет и начинает им угрожать. В отделе полиции он рассказал, что оружие газовое, с перцовым зарядом, и что приобрел он его полтора года назад.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ, также составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 («Появление в общественных местах в состоянии опьянения») КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что россиянин остался недоволен поездкой в метро и наставил на машиниста игрушечный пистолет.

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      Артем Соколов
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