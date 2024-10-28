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08:33, 28 октября 2024Мир

Армения стала одним из крупнейших импортеров индийской оборонной продукции

Армения оказалась одним из крупнейших импортеров индийской оборонной продукции

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Армения наравне с США и Францией стала крупнейшим импортером индийской оборонной продукции в 2023-2024 финансовом году, сообщает The Times of India.

Как отмечает издание, страна заключила сделки на импорт ракет и ракетных систем, артиллерийских орудий, радаров, бронежилетов и приборов ночного видения. Помимо этого, Армения импортировала из Индии много боеприпасов и снарядов, а также одна из первых купила ракеты ПВО Akash индийской разработки.

Ранее генеральный директор Института оборонных исследований и анализа из Индии Суджан Чиной заявил о плотном военном сотрудничестве Армении с Индией. В качестве примера он привел закупку многоствольных ракетных установок Pinaka, радиолокационных комплексов Swathi, а также развитие стартапов в области военных технологий.

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      Сергей Грехов
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