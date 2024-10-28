В России отреагировали на публикацию рейтинга сильнейших армий мира в США

Депутат Колесник согласился с рейтингом сильнейших армий мира во главе с Россией

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал объективным рейтинг сильнейших армий мира, составленный в США. На публикацию он отреагировал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Россия возглавила рейтинг сильнейших армий мира в 2024 году, опубликованный американским журналом U.S. News & World Report на основании результатов опроса. Второе и третье место заняли США и Израиль, четвертое и пятое — Китай и Южная Корея. Украина расположилась на восьмом месте. Также в десятку вошли Иран, Великобритания, Германия и Турция.

«По большому счету с оценкой я согласен, но с небольшими правками. Я думаю, на первом, втором, третьем месте Россия, а все остальное потом, потому что мы на данный момент воюем против 50 стран. Они изо всех сил помогают Украине и войсками, и людьми, и наемниками, и техникой, а наши их делают — вот вам факт. Сейчас у нашей армии самый серьезный военный опыт, самые стойкие и обученные воины, поэтому равных нет», — высказался депутат.

В октябре прошлого года U.S. News & World Report также признал Российскую армию лучшей в мире. Она получила 94,3 балла из 100. Армия США заняла вторую строчку рейтинга.

Ранее сообщалось, что Россия заняла седьмое место в рейтинге стран по объемам производства, в то время как Британия потеряла свое место в первой десятке. Об этом заявил посол в Лондоне Андрей Келин.

