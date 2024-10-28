Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:34, 28 октября 2024Россия

В России отреагировали на публикацию рейтинга сильнейших армий мира в США

Депутат Колесник согласился с рейтингом сильнейших армий мира во главе с Россией

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал объективным рейтинг сильнейших армий мира, составленный в США. На публикацию он отреагировал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Россия возглавила рейтинг сильнейших армий мира в 2024 году, опубликованный американским журналом U.S. News & World Report на основании результатов опроса. Второе и третье место заняли США и Израиль, четвертое и пятое — Китай и Южная Корея. Украина расположилась на восьмом месте. Также в десятку вошли Иран, Великобритания, Германия и Турция.

«По большому счету с оценкой я согласен, но с небольшими правками. Я думаю, на первом, втором, третьем месте Россия, а все остальное потом, потому что мы на данный момент воюем против 50 стран. Они изо всех сил помогают Украине и войсками, и людьми, и наемниками, и техникой, а наши их делают — вот вам факт. Сейчас у нашей армии самый серьезный военный опыт, самые стойкие и обученные воины, поэтому равных нет», — высказался депутат.

В октябре прошлого года U.S. News & World Report также признал Российскую армию лучшей в мире. Она получила 94,3 балла из 100. Армия США заняла вторую строчку рейтинга.

Ранее сообщалось, что Россия заняла седьмое место в рейтинге стран по объемам производства, в то время как Британия потеряла свое место в первой десятке. Об этом заявил посол в Лондоне Андрей Келин.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле рассказали об особенной просьбе Гутерриша по встрече с Путиным

      ЕС назвал условием для кредитов Киеву сотрудничество с украинским ВПК

      Образ Ксении Собчак в галстуке из волос оценили в сети словом «дикость»

      Агрессивный россиянин попытался пройти в метро и попал на видео

      Российские полицейские заинтересовались сотнями бесхозных бутылок алкоголя

      Летевший в Катар самолет с россиянами на борту резко сменил курс и сел в другом месте

      В Минобороны раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ в Курской области за сутки

      В Госдуме назвали «ритуальным заклинанием» условие Украины для начала переговоров

      Мужчина принес на работу контейнер с домашней едой и отравил 46 коллег

      В США раскрыли возможные детали плана Трампа по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше