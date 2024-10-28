Автора хита про лодочника потребовали проверить на экстремизм и признать иноагентом

Shot: общественники призвали проверить Профессора Лебединского на экстремизм

Общественники движения «Зов народа» потребовали провести проверку на экстремизм в отношении певца Алексея Лебединского, известного под псевдонимом Профессор Лебединский, и признать его иностранным агентом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Активисты обратились к генпрокурору России Игорю Краснову, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и в Минюст РФ. По данным источника, причиной такого шага стали публичные заявления музыканта, который покинул Россию и проживает в США. Представители «Зова народа» утверждают, что автор хита про лодочника «занимается публичным экстремизмом, пропагандирует ненависть и кровопролитие».

Профессор Лебединский получил известность в середине 1990-х годов.

Ранее рэпер Иван Алексеев (признан в России иноагентом), известный как Noize MC, возмутил уехавших из страны россиян тем, что перепел свою песню «Ругань из-за стены» на украинском языке во время одного из последних концертов.