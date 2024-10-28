Более 10 бытовок загорелись на стройплощадке в Москве

МЧС: на стройплощадке в Москве на площади 200 кв. м горят 12 бытовок

В Москве на строительной площадке на Волоколамском шоссе горят 12 бытовок. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

Площадь возгорания достигла 200 квадратных метров. «Сотрудники МЧС России вынесли из соседних бытовок 10 газовых и 3 кислородных баллонов», — отметили в ведомстве. Информация о пострадавших не сообщается.

Вечером 20 октября в сталинской высотке на Садово-Спасской улице в Москве произошел пожар. На десятиэтажной части здания огонь охватил кровельную обрешетку. Позднее появилось видео пожара. На кадрах видно открытое горение крыши. В тушении пожара участвовали 38 человек личного состава и 11 единиц техники. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.