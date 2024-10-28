Бывшая девушка популярного блогера решила отсудить у него миллионы рублей

Блогер Henry Resilient показал иск стримерши Adept к экс-бойфренду xQc

Блогер Henry Resilient, специализирующийся на видео с расследованиями, показал иск стримерши Adept к своему бывшему парню, популярному блогеру и стримеру xQc (настоящее имя — Феликс Лянжель). Ролик опубликован на YouTube.

Henry Resilient указал, что стримерша, в частности, заявила, что экс-бойфренд подвергал ее физическому насилию. «Подозреваемый схватил жертву за плечи и дернул к себе, из-за чего она ударилась носом о его плечи», — говорится в документе, обнародованном блогером. Кроме того, Adept обвинила бывшего возлюбленного в сексуальном насилии, клевете и краже.

Как отмечает Dexerto, Adept также заявила, что xQc использовал своих поклонников ради ее травли. Стримерша захотела отсудить у него 245 тысяч долларов (23,6 миллиона рублей).

О том, что бывшая девушка вновь подала на него в суд, xQc сообщил 20 октября. Он заявил, что Adept предложила ему мирное урегулирование при условии выплаты ей 10 миллионов долларов (966 миллионов рублей).

Предыдущий иск стримерши к xQc суд отклонил.

Ранее сообщалось, что арестованная блогерша Лерчек подала иск к маркетплейсу «Маркет-Здоровье». Сумма исковых требований — более 3,4 миллиона рублей.