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16:49, 28 октября 2024Ценности

Бывшая жена Моргенштерна неожиданно сменила имидж

Блогерша Дилара Зинатуллина неожиданно сменила имидж и стала рыжей

Кадр: @influesii

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Дилара Зинатуллина неожиданно сменила имидж. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя блогерша поделилась видео, в котором показала изменения во внешности. Выяснилось, что инфлюэнсер сделала окрашивание, изменив цвет волос на рыжий. «Обновление», — подписала знаменитость публикацию.

В сентябре Дилара Зинатуллина отрезала волосы на камеру.

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      Карина Черных
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