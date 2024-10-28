Бывшая жена Моргенштерна неожиданно сменила имидж

Блогерша Дилара Зинатуллина неожиданно сменила имидж и стала рыжей

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Дилара Зинатуллина неожиданно сменила имидж. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя блогерша поделилась видео, в котором показала изменения во внешности. Выяснилось, что инфлюэнсер сделала окрашивание, изменив цвет волос на рыжий. «Обновление», — подписала знаменитость публикацию.

В сентябре Дилара Зинатуллина отрезала волосы на камеру.