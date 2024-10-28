Бывшего бойца ОМОН осудили за летальный наезд на российского подростка

Бывшему бойцу ОМОН дали 7 лет за смертельное ДТП с подростком в Махачкале

Суд приговорил к семи годам колонии-поселения бывшего бойца ОМОН, который сбил 13-летнего подростка и его тетю около торгового центра в Махачкале. Мальчик не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, осужденный находился за рулем автомобиля Cadillac в состоянии алкогольного опьянения. Подросток и его тетя перебегали дорогу в неположенном месте.

ДТП с участием экс-бойца ОМОН и двух пешеходов произошло в марте. В результате инцидента ребенок не выжил, а его тетя получила открытую черепно-мозговую травму, закрытую травму живота и переломы костей таза.

Позже выяснилось, что женщина — волонтер, которая часто спасала бездомных собак. Врачам удалось ее спасти.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под домашний арест судью, бывшего заместителя председателя Майкопского городского суда Анатолия Горголина, обвиняемого по делу о ДТП с летальным исходом.