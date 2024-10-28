Бывшего российского депутата обвинили в незаконном хранении боеприпасов

Экс-депутата из Тюмени обвинили в незаконном хранении 16 патронов

Бывший депутат Тюменской городской Думы предстанет перед судом по делу о мошенничестве и незаконном хранении боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Тюменской области.

По данным Ura.ru, речь идет об Андрее Киме. На его имущество наложен арест.

Предварительно, в апреле депутат пообещал помочь в подписании документации о проведении капремонта генеральному директору одной из коммерческих фирм. За это он получил три миллиона рублей, которые планировал потратить по собственному усмотрению.

Депутат был задержан в момент передачи денег в начале июня.

Кроме того, во время обысков в его доме силовики обнаружили 16 патронов военного назначения для нарезного огнестрельного оружия. Боеприпасы он незаконно хранил с 2022 года.

