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09:38, 28 октября 2024Силовые структуры

Бывшего российского депутата обвинили в незаконном хранении боеприпасов

Экс-депутата из Тюмени обвинили в незаконном хранении 16 патронов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Бывший депутат Тюменской городской Думы предстанет перед судом по делу о мошенничестве и незаконном хранении боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Тюменской области.

По данным Ura.ru, речь идет об Андрее Киме. На его имущество наложен арест.

Предварительно, в апреле депутат пообещал помочь в подписании документации о проведении капремонта генеральному директору одной из коммерческих фирм. За это он получил три миллиона рублей, которые планировал потратить по собственному усмотрению.

Депутат был задержан в момент передачи денег в начале июня.

Кроме того, во время обысков в его доме силовики обнаружили 16 патронов военного назначения для нарезного огнестрельного оружия. Боеприпасы он незаконно хранил с 2022 года.

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      Олеся Мицкевич
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