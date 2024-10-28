Дачникам назвали способы защитить розы зимой

Агроном Коврижных: розы на даче нужно подготовить к зиме

Для подготовки роз на дачном участке к зиме необходимо выполнить ряд шагов. Способы помочь этому растению пережить холода назвала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, передает портал «БелНовости».

В первую очередь стоит отказаться от весенних удобрений. Вместо этого эксперт советует позаботиться о мульче. «В качестве укрытия можно использовать практически любой органический материал: листья, кору, солому», — рекомендовала Коврижных.

Она также отметила важность обрезки розовых кусов. Удаление старых, больных и поврежденных ветвей поспособствует формированию красивой кроны, а также поможет растению получать больше света и воздуха. Лучше всего заняться обрезкой в конце октября или начале ноября. Кроме того, следует убрать сухие листья, чтобы предотвратить гниль и образование плесени. При этом листья с признаками повреждений нельзя добавлять в мульчу.

Не стоит забывать и о поливе, который можно проводить до наступления первых заморозков. Для защиты роз от сильного ветра Коврижных посоветовала накрыть кусты рогожей, а затем закрепить и утяжелить защитный слой.

Ранее Коврижных призвала дачников завершить ряд дел на участке до прихода заморозков. По ее словам, это избавит от возможных проблем в будущем. В частности, агроном рекомендовала убрать с территории опавшие листья, плоды и растительность.