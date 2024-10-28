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09:31, 28 октября 2024Забота о себе

Диетолог назвала лучшие способы приготовить тыкву

Диетолог Чуракина: употреблять тыкву лучше в тушеном или отварном виде

Фото: Unsplash

Тыква богата полезными для организма витаминами разных групп и микроэлементами, рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина. Лучшие способы приготовления этого овоща она назвала для «Ленты.ру».

По словам врача, тыква содержит фолиевую кислоту, калий, железо, цинк и положительно влияет на пищеварение благодаря содержанию клетчатки. Также в ней содержится вещество под названием триптофан, которое способствует улучшению настроения и снижению уровня стресса, добавила специалистка.

При термической обработке тыква сохраняет свои свойства, отметила доктор. Полезными блюдами с этим овощем она назвала оладьи, суп-пюре и пшенную кашу с тыквой.

Употреблять этот овощ лучше в тушеном, отварном или запеченном виде. За счет того, что тыква легко усваивается, она может быть введена в рацион детей первого года жизни, например, в виде пюре. Витамины и микроэлементы в овоще помогают укрепить иммунную систему, что особенно важно для детей в период простуд и инфекций

Елена Чуракинаврач-диетолог

Специалистка добавила, что полезны и тыквенные семечки: они способствуют поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы за счет содержания в них полезных жиров и клетчатки, рассказала Чуракина. «Тыквенные семечки богаты магнием, железом, цинком и витаминами, такими как витамин E — это вещества необходимы для работы иммунной системы. Однако употреблять семена стоит в умеренном количестве из-за высокой калорийности. Также у некоторых людей на тыквенные семечки может возникнуть аллергия», — предупредила она.

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      Александра Лисица
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