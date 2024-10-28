Джиджи Хадид оголилась на съемке для модного журнала

Американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид приняла участие в откровенной съемке для журнала Beyond Noise. Снимки опубликованы в Instagram-аккаунте (владеет компания Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) модного издания.

Знаменитость позировала в белом платье длины макси с открытой спиной и обнажающем тело разрезом. Кроме того, манекенщицу сфотографировали в «голом» платье черного цвета, а также наряде, который состоял из оверсайз лонгслива и трусов с завышенной линией талии. На всех кадрах Хадид запечатлена с небрежной укладкой и нюдовым макияжем.

В сентябре Джиджи Хадид вышла на подиум в мини-платье из скотча и стала мемом в сети. Модель продефилировала на показе бренда Vetements в мини-платье из желтого скотча DHL.