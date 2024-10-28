Евросоюз призвал политические силы Грузии к конструктивному диалогу. Как на Западе оценивают итоги выборов?

Глава дипломатии ЕС Боррель призвал Грузию к конструктивному диалогу

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал ситуацию с парламентскими выборами в Грузии. Он призвал политические силы Грузии к конструктивному диалогу и подчеркнул, что инклюзивный контакт в масштабе политического спектра сейчас является главным.

Согласно заключению Европейского совета от 17 ноября, Евросоюз призывает Грузию провести демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами евроинтеграции Жозеп Боррель глава евродипломатии

Ранее в Госдуме РФ допустили, что западные страны могут попытаться устроить цветную революцию в Грузии после победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах.

26 октября в стране прошли очередные парламентские выборы. По итогам обработки 99,9 процента бюллетеней правящая с 2012 года партия «Грузинская мечта» набирает 53,9 процента голосов, сообщает ЦИК. Также порог для прохода прошли четыре крупные оппозиционные силы — «Коалиция за перемены» (11 процентов), «Единое национальное движение» (10,1 процента), «Сильная Грузия» (8,8 процента), «Гахария за Грузию» (7,7 процента). Оппозиция отказалась признавать итоги голосования и анонсировала акции протеста.

МИД Британии призвал власти Грузии расследовать возможность нарушений на выборах

МИД Великобритании призвал власти Грузии расследовать возможные нарушения при проведении парламентских выборов в стране.

«Власти Грузии должны расследовать все нарушения», — говорится в заявлении министра Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивена Даути.

В заявлении ведомство также пообещало следить за обстановкой в Грузии вместе с международными партнерами и выразил готовность оказать поддержку.

Ранее в Европарламенте (ЕП) подвергли критике прошедшие в Грузии парламентские выборы. Парламентарий из Испании Антонио Лопез-Истуриз Уайт заявил о царившей на выборах атмосфере ненависти и запугивания. Он утверждает, что делегация ЕП стала свидетелем нарушений на ряде избирательных участков. Помимо этого, в предшествовавший голосованию период якобы использовалась антизападная риторика.

О выборах в Грузии высказались в Чехии и Польше

Чехия выразила обеспокоенность по поводу хода парламентских выборов в Грузии, МИД страны призвал все стороны воздержаться от насилия. «

Власти Грузии должны уважать демократические ценности и прекратить действия, которые угрожают европейской направленности (политики) Грузии МИД Чехии

Также о ситуации высказался МИД Польши. Там заявили, что результаты выборов в Грузии отдаляют ее от вступления в Европейский союз и НАТО. В министерстве выразили глубокую обеспокоенность ходом проведения парламентских выборов в Грузии.

Президент Грузии отказалась признать итоги выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации парламентских выборов в стране и отказалась их признавать.

Хочу здесь сегодня сказать как единственный оставшийся в стране независимый институт, что не признаю эти выборы Саломе Зурабишвили президент Грузии

Президент подчеркнула, что на выборах имели место «тотальная фальсификация» и «тотальная кража голосов». Она также объявила об организации митинга 28 октября в 19:00 по местному времени (18:00 мск) в знак несогласия с прошедшим электоральным мероприятием.

«Я хочу всех вас пригласить завтра вечером в семь часов на [проспект] Руставели для того, чтобы мы вместе объявили миру и себе, что не признаем эти выборы», — добавила она.

Захарова обратилась к Зурабишвили с вопросом о грузинском будущем

Страны Евросоюза лишены независимости и национальных интересов, они выполняют приказы «вашингтонских кураторов», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая заявила, что признание прошедших выборов в стране, где победила правящая партия «Грузинская мечта», будет признанием «подчинения Грузии Россией» и подчеркнула, что «никто не может отнять у Грузии европейское будущее».

У меня вопрос к Зурабишвили: а чем грузинское будущее хуже европейского? Грузия, напомню французской гражданке, древнее Франции Мария Захарова официальный представитель МИД России

Зурабишвили росла во Франции в семье грузинских политических беженцев. Она получила гражданство Грузии в 2004 году, когда стала главой МИД государства.