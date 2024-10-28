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00:45, 28 октября 2024Мир

МИД Польши высказался о результатах выборов в Грузии

МИД Польши: результаты выборов в Грузии отдаляют ее от Евросоюза и НАТО

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Результаты выборов в Грузии отдаляют ее от вступления в Европейский союз (ЕС) и НАТО. Об этом говорится в сообщении МИД Польши, пишет ТАСС.

В министерстве выразили глубокую обеспокоенность ходом проведения парламентских выборов в Грузии.

«К сожалению, то, что мы наблюдали на выборах 26 октября, не приближает, а отдаляет Грузию от ЕС и НАТО», — высказались в ведомстве.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации парламентских выборов в стране и отказалась их признавать.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала результаты голосования после обработки 99 процентов бюллетеней. Правящая партия Грузии получила 54,2 процента голосов.

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      Марина Совина
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