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09:36, 28 октября 2024Наука и техника

Раскрыто возможное существование жизни на непригодных планетах

arXiv: на непригодных для обитания планетах может существовать жизнь

Фото: Tranding art / Shutterstock / Fotodom  

Ученые Гарвардского университета и Эдинбургского университета раскрыли, что жизнь может существовать на экзопланетах, в условиях, которые ранее рассматривались как непригодные для обитания. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

В своей статье авторы проанализировали, какие факторы влияют на возникновение и поддержку жизни в различных средах, где условия могут значительно отличаться от земных. Они акцентировали внимание на фотосинтетических организмах, которые могут выживать при наличии солнечного света, но не ограничиваются только привычными земными условиями.

Были рассмотрены различные параметры, такие как атмосферное давление, температура, потери летучих веществ, радиация и доступные питательные вещества. Это позволило выявить, при каких обстоятельствах возможна поддержка жизни вне привычных биосфер, и как различные условия могут влиять на развитие организмов.

Согласно выводам ученых, неразумная жизнь может существовать и процветать в условиях, где традиционные представления об обитаемости не применимы. Например, они отмечают, что жизнь может возникать в автономных экосистемах, которые способны регулировать свою собственную обитаемость, что открывает новые горизонты для поиска жизни в космосе.

Исследование также указывает на возможность существования жизни на других небесных телах, таких как Венера, Титан и Европа, где условия могут не подходить под привычное определение обитаемости. Это говорит о том, что существование жизни не ограничивается только теми условиями, которые характерны для Земли.

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      Александр Еникеев
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