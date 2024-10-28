Фанаты разгромили магазин на презентации коллекции одежды Инстасамки в Москве

Очевидцы рассказали о давке на презентации коллекции одежды Инстасамки в Москве

Фанаты разгромили магазин на презентации коллекции одежды Witch club рэперши Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка, в Москве. Об этом пишет MSK1.ru.

Инцидент произошел в субботу, 26 октября, в торговом центре «Павелецкая Плаза». По словам очевидцев, на мероприятии было очень много людей. Они толкали друг друга, не давая подойти к кассам и купить товары. «Одни выносили шмотки и радовались, а другие стояли и ждали, когда их пошлют. Дизреспект всем тем, кто вел себя как стадо, воровал вещи и не дал другим насладиться, снося все на своем пути, ломая и раскидывая вещи», — рассказала одна из покупательниц.

Некоторым посетителям стало плохо во время давки. «Мне стало плохо за минуту до приезда. Я ждала с 13 часов дня. Давка была ужасная, до сих пор плохо», — поделилась воспоминаниями о произошедшем другая посетительница мероприятия.

Кроме того, как уточнили очевидцы, в магазине стояли ограничительные знаки, но их снесли другие посетители. «Меня поразили девки, которые залезли на прилавки с одеждой и начали ее бросать в разные стороны», — прокомментировала покупательница.

Сама певица не выдержала такого шума. Она накричала на подростков и ушла с презентации. Позже в своем Telegram-канале Инстамка извинилась перед поклонниками. «Я уехала. Простите. Была большая давка. Это было небезопасно в первую очередь для маленьких детей и для всех остальных», — заявила она.

В сентябре прошлого года сообщалось, что женщина нашла необычный способ украсть новый iPhone из магазина в Китае.