ФСБ задержала россиянина за хакерские атаки во время выборов депутатов Мосгордумы

В Москве ФСБ задержала мужчину за хакерские атаки во время выборов в Мосгордуму

В Москве сотрудники ФСБ задержали 61-летнего местного жителя за хакерские атаки во время выборов депутатов Мосгордумы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 273 («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ») УК РФ. Его отправили под стражу.

По версии следствия, фигурант скачал на свой компьютер разработанное украинскими хакерами программное обеспечение, которое помогает блокировать различные сайты. В сентябре он атаковал IP-адреса одного из интернет-провайдеров Московского региона, что привело к блокировке сайта организации. В результате клиенты компании потеряли доступ в интернет и не смогли участвовать в дистанционном электронном голосовании.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о хакерской атаке на сайт ведомства из-за рубежа.