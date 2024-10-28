Газовые плиты связали с десятками тысяч смертей

Bloomberg: газовые плиты провоцируют до 40 тыс. смертей в Европе каждый год

Газовые плиты, которые используют в своих домах жители Европы и Великобритании, связаны с 40 тысячами преждевременных смертей ежегодно. К такому выводу пришли ученые из испанского Университета Жауме I, передает агентство Bloomberg.

Во время работы такие плиты выделяют диоксид азота и твердые частицы, вызывающие респираторные заболевания и ведущие к преждевременной смерти. «С точки зрения здоровья населения, газовые плиты являются токсичными», — заявила один из авторов исследования Хуана Мария Дельгадо-Саборит.

В настоящее время газовыми плитами пользуется треть жителей Европы. Ученые призывают их проветривать помещения, в которых работают такие приборы, чтобы снизить риск для здоровья. Отмечается, что реальное число смертей от газовых плит, скорее всего, еще выше, так как во время их работы выделяются и другие вредные вещества, которые не были учтены в исследовании.

Ранее россиянам назвали опасные ошибки при использовании газа дома. Эксперты предупредили, что газовое оборудование не стоит устанавливать без помощи специалиста.