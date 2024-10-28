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01:10, 28 октября 2024Россия

При падении беспилотника ВСУ в Воронежской области пострадал человек

Гусев: при падении беспилотника ВСУ в Воронежской области пострадал человек

Фото: Abed Rahim Khatib / Global Look Press

При падении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и последующем возгорании на промышленном предприятии в Воронежской области пострадал человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

По его словам, он получил легкие ранения и сейчас находится под наблюдением врачей.

«Пожар затронул здание и одну емкость. Также к настоящему моменту предварительно известно о повреждении двух жилых домов и одной хозпостройки», — указал губернатор.

Ранее стало известно, что на одном промышленном предприятии в Воронежской области были зафиксированы повреждения. Упавший дрон стал причиной пожара.

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Воронежской области обнаружили и подавили несколько беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Марина Совина
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