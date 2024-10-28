Глава СК поручил сотрудничать с азербайджанской полицией по делу об убийстве актера

Бастрыкин поручил помочь полиции Азербайджана в расследовании убийства Ткача

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил помочь азербайджанской полиции в расследовании уголовного дела об убийстве актера из сериала «Граф Крестовский» Иосифа Ткача и его супруги, произошедшем в Баку. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, Бастрыкин попросил организовать взаимодействие с азербайджанскими правоохранителями и оказать им всю необходимую помощь при расследовании дела.

О жестокой расправе над 85-летним Ткачом и его 80-летней женой Людмилой стало известно 23 октября. Их тела были обнаружены дома. На данный момент по делу об убийстве задержан 51-летний Ислам Надиев. Возможные мотивы и подробности преступления пока не раскрываются.

