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17:23, 28 октября 2024Силовые структуры

Глава СК поручил сотрудничать с азербайджанской полицией по делу об убийстве актера

Бастрыкин поручил помочь полиции Азербайджана в расследовании убийства Ткача

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил помочь азербайджанской полиции в расследовании уголовного дела об убийстве актера из сериала «Граф Крестовский» Иосифа Ткача и его супруги, произошедшем в Баку. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, Бастрыкин попросил организовать взаимодействие с азербайджанскими правоохранителями и оказать им всю необходимую помощь при расследовании дела.

О жестокой расправе над 85-летним Ткачом и его 80-летней женой Людмилой стало известно 23 октября. Их тела были обнаружены дома. На данный момент по делу об убийстве задержан 51-летний Ислам Надиев. Возможные мотивы и подробности преступления пока не раскрываются.

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      Анастасия Алимпиева
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