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10:00, 28 октября 2024Россия

Группу украинских военных взяли в плен в Курской области

Бойцы группировки «Север» взяли в плен группу украинских военных под Курском

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Бойцы группировки «Север» взяли в плен группу украинских военных в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По информации портала, пленные служили в 21-й и 41-й бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бойцы записали видео, в котором призвали сослуживцев «подумать», прежде чем отправляться в Курскую область.

«Здесь придете, и будет то, что видите. Мы остались только вдвоем. Мы не территорию свою защищаем, а мы здесь совсем по-другому. Подумайте об этом», — обратился к украинцам один из пленных.

С 6 августа в Курской области продолжаются бои с украинскими войсками, вторгшимися на территорию региона. Как заявил командир «Ахмата» Апти Алаудинов, армия России освободила уже половину ранее занятой ВСУ территории региона.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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